نصحت الدكتورة منى الأمير أخصائية تغذية علاجية، بتجنب الشرب من القارورة في حال تأثر شكلها بفعل الحرارة والبرودة.
وقالت الأمير، خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن قارورة المياه لا تصلح للاستخدام سوى لمرة واحدة “، لافتة أن البلاستيك المصنع منه القارورة صالح لفترة معينة فقط.
وأضافت:” أن القارورة إذا تم حفظها في ظروف سيئة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى .”
وحول كيفية اختيار الأكياس البلاستيكية المناسبة لحفظ الأطعمة، تابعت:” أن هناك أكياس مرقمة من ١ إلى 5 وهذه مخصصة للأغذية، بينما إذا كان الرقم 3 فهو مصرع لغير الاستخدامات الغذائية .”
#صباح_السعودية | د.منى الأمير – أخصائية تغذية علاجية: تجنب الشرب من القارورة في حال تأثر شكلها بفعل الحرارة والبرودة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/nrqpaKClLL
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 30, 2023
#صباح_السعودية | لصحتك وصحة عائلتك.. كيف تختار أكياس البلاستيك المناسبة لحفظ الأطعمة؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/RVc6V0Kyry
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 30, 2023
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