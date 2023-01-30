نصحت الدكتورة منى الأمير أخصائية تغذية علاجية، بتجنب الشرب من القارورة في حال تأثر شكلها بفعل الحرارة والبرودة.

وقالت الأمير، خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن قارورة المياه لا تصلح للاستخدام سوى لمرة واحدة “، لافتة أن البلاستيك المصنع منه القارورة صالح لفترة معينة فقط.

وأضافت:” أن القارورة إذا تم حفظها في ظروف سيئة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى .”

وحول كيفية اختيار الأكياس البلاستيكية المناسبة لحفظ الأطعمة، تابعت:” أن هناك أكياس مرقمة من ١ إلى 5 وهذه مخصصة للأغذية، بينما إذا كان الرقم 3 فهو مصرع لغير الاستخدامات الغذائية .”