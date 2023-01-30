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الاثنين30 يناير

استشارية: قلة الحركة وزيادة الأكل في فصل الشتاء تسبب الاكتئاب (فيديو)

منذ 18 دقيقة
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أكدت استشارية التغذية الدكتورة سهى عبدالجواد أنه من الممارسات الخاطئة في فصل الشتاء قلة الحركة وزيادة الأكل مما يسبب الاكتئاب.

وقالت الدكتورة سهى :” يرتبط الشتاء دائما بالخمول، حيث أن فترة النهار قصيرة فضلا عن الشعور بالبرد وكل هذه الأمور مرتبطة بشعور الإنسان بالملل والكآبة”.

وأضافت ” الشعور بالبرد المستمر يعطي للأشخاص ايحاء بالزيادة في تناول الطعام حتى يشعرون بالدفئ مع إن درجة حرارة الجسم ثابتة”.

 

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