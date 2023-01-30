استشارية: قلة الحركة وزيادة الأكل في فصل الشتاء تسبب الاكتئاب (فيديو)

أكدت استشارية التغذية الدكتورة سهى عبدالجواد أنه من الممارسات الخاطئة في فصل الشتاء قلة الحركة وزيادة الأكل مما يسبب الاكتئاب.
وقالت الدكتورة سهى :” يرتبط الشتاء دائما بالخمول، حيث أن فترة النهار قصيرة فضلا عن الشعور بالبرد وكل هذه الأمور مرتبطة بشعور الإنسان بالملل والكآبة”.
وأضافت ” الشعور بالبرد المستمر يعطي للأشخاص ايحاء بالزيادة في تناول الطعام حتى يشعرون بالدفئ مع إن درجة حرارة الجسم ثابتة”.
فيديو | استشارية التغذية أ.د.سهى عبدالجواد: من الممارسات الخاطئة في فصل الشتاء قلة الحركة وزيادة الأكل مما يسبب الاكتئاب #برنامج_اليوم pic.twitter.com/V9RAnaeiF4
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 30, 2023
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