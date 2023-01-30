أفادت وزارة الداخلية بأن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو تقديم المساعدة لهم يترتب عليه عقوبات تصل إلى الغرامة والسجن .

وقالت وزارة الداخلية من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي على “تويتر” : يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بالعقوبات التالية :

– السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

– مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء

– التشهير به

وأكدت الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وأوضحت الداخلية أن الإبلاغ عن من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم أو يشغلهم أو من يوفر لهم المأوى أو من يقدم لهم أي مساعدة واجب وطني .

وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.