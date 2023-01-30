أوضح حساب التواصل الحكومي، كيف سيكون تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح صلاحيتها لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكان الوضع في السابق، دفع رسوم إصدار التراخيص البلدية دفعة واحدة على أساس سنوي، بينما الوضع الآن يتم دفع رسوم إصدار التراخيص البلدية دفعة واحدة على أساس: يومي، أسبوعي، شهري، سنوي.

وتتمثل الآثار المتوقعة في: رفع جاذبية الاستثمار في الأنشطة الموسمية، دخول أعمال جديدة للسوق، تقليل التكاليف على أصحاب الأنشطة المؤقتة، خلق فرص جديدة لرواد ورائدات الأعمال، مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن، فيما لا يؤثر القرار على أسعار الرسوم الحالية، وإنما يسهم في تيسيرها على قطاع الأعمال.