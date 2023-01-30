وثق مقطع فيديو لأحد مشجعي الاتحاد أثناء احتفاله وتشجعيه للفريق في مباراة الاتحاد والفيحاء النهائية لبطولة كأس السوبر، على ستاد الملك فهد الدولي.

وأظهر المقطع حماس المشجعين وفرحتهم، حيث تم حرق شعر أحدهم بالخطأ دون أن يشعر، أثناء تشجيع الفريق.

وبيّن المقطع المشجع عندما تفاجأ باحتراق شعره، حيث أنه حاول اطفاء النار بيده وواصل تشجيع الفريق.

وتوجع الاتحاد بطلا لكأس السوبر على حساب نظيره الفيحاء أمس الأحد، بعد الفوز بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي.

وسجل هدفي الاتحاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة الثالثة والدقية الـ 48 من عمر المباراة.