قررت وزارة الداخلية القطرية، اليوم، تمديد صلاحية بطاقة هيا بما يمكن حامليها من دخول قطر حتى 24 يناير 2024.

ووضعت الوزارة عدد من الشروط للاستفادة من هذه البطاقة وهي إثبات حجز فندقي مؤكد أو استضافة الأهل والأصدقاء صادرة من منصة “هيا”.

كما اشترطت ألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر، بالإضافة إلى الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في قطر، والحصول على تذكر سفر ذهاب وعودة.

وأكدت أن بطاقة هيا تتيح لحامليها من الزوار عددًا من المزايا منها استخدام خدمة “هيا معي” للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا، والدخول والخروج من وإلى البلاد عدة مرات.