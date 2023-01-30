أُعلنت اليوم قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي سيشهد مواجهات قوية.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وأوساسونا، حيث سيكون هذا الدور من مباراتي ذهاب وإياب.

وجاءت القرعة كالتالي:

برشلونة ضد ريال مدريد

أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو

ستُقام منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بنظام مباريات الذهاب والإياب، على عكس الأدوار السابقة.

وستُقام مباريات الذهاب في يومي 8 و9 فبراير، بينما تقام مباريات الإياب في يومي 1 و2 مارس المقبل، بينما تقام مباراة النهائي يوم 6 مايو المقبل.