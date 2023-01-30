فسر الكاتب الاقتصادي، طلعت حافظ، سبب عدم بدء “البنوك الرقمية” في مزاولة أعمالها رغم مرور عام على الموافقة على إنشاءها في المملكة.

وقال إن بعض البنوك الرقمية جاهزة في المملكة لكن ينتظر لحظة إطلاقها، مشيرا إلى أن مثل هذه البنوك تعتمد عل البرمجيات “سوفت وير” ولا تحتاج لفروع ومباني، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن البنوك الرقمية تحتاج لوقت لإتمام ما يتعلق بالتوظيف مؤكدا أن ذلك سبب عدم مزاولة عملها حتى الآن.