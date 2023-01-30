أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم الإحرام من مسجد التنعيم لأداء عمرة عن الوالدين.
وأكد أنه يجوز هذا الأمر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.
واستشهد على صحة ذلك بأن النبي صلي الله عليه وسلم سمح لعائشة رضي الله عليها بالعمرة بعد فراغها من الحج.
#فتاوى | إذا أديت العمرة عن نفسي، هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم لأداء عمرة عن والدي أو والدتي؟ الشيخ عبدالله المنيع يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/qEuAumYaen
— قناة السعودية (@saudiatv) January 30, 2023
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