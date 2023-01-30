أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله أثبت أنه قادر على التحدي ومواجهة الظروف الصعبة.

وقال عصام الدين: “أداء حمدالله نفس الأداء اللي كان في النصر لكن وضعه تغير ولو أحد غيره كان تراجع كثيرا لكن حمدالله من نوعية المقاتلين الشرسين خارج الملعب”.

وأضاف: “اللاعب قد تعرض لضغوط كثيرة لو كان من النوعية العاطفيةلبكان تأثر كثيرا، لكن الضغوط جعلته نمر في الملعب”.

يذكر أن حمدالله قاد الاتحاد للتتويج بكأس السوبر أمس الأحد، أمام الفيحاء، بعد تسجيله هدفين دون رد.