قرر نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري، إنهاء إعارة لاعب النادي الأهلي المصري في صفوفه أحمد سيد غريب، بعد مصافحة مع حارس النادي المنافس.

وأعلن أحمد سيد غريب، مهاجم النادي الأهلي، إنهاء إعارته في صفوف الاتحاد السكندري، وذلك بعد 6 أشهر فقط، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش باللاعب.

وتوترت العلاقة بين إدارة نادي الاتحاد وأحمد سيد غريب بعد مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بسبب قيام اللاعب بمصافحة محمد الشناوي، حارس الأهلي، بعد المباراة التي خسرها نادي الاتحاد بثلاثة أهداف ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وتم تغريم اللاعب 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية تهنئة لاعبي الأهلي بعد الفوز في المباراة.