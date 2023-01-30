قبضت جهات الأمن المصرية على فتاة اشتهرت بـ”فتاة العباءة” على مواقع التواصل وتحديدا تطبيق “تيك توك” تقدم محتوى تحريضيا مثيرا للجدل برفقة بلوغر آخر .

وتبين أن الفتاة تقيم في الإسكندرية وتقدم فيديوهاتها من عدة شوارع بمنطقة محرم بك.

وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس الفتاة وشريكها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واشتهرت بسمة حجازي بعدة فيديوهات تمثيلية كانت تهدد فيها الشباب في الشوارع، وتزور فيها أحد الشباب داخل السجن وأُطلق عليها لقب “ملكة جمال العشوائيات”.

كانت تعمل “ميك أب ارتست” Makeup Artist، وتمتلك محلا للتجميل، وقدمت من قبل فيديوهات تجميل تعليمية للفتيات، كما ظهرت في عدة مشاهد على “تيك توك” تقدم فيها إرشادات للسيدات.