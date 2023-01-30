قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، إن أسعار ضاحية الفرسان وضاحية خزام بالرياض، ستكون -على الأغلب- أقل من أسعار السوق بنحو 20 إلى 25 %” .

وأكد أن كل الخدمات والمرافق ستكون متوافرة في المشروعين بحيث يسهل للسكان الوصول إليها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأضاف

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان عن أكبر ضاحية سكنية جديدة بمدينة الرياض ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة الرياض.