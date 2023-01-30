أعلنت وزارة الصحة عن بدء تطبيق التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين اعتباراً من شوال القادم.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات الشاملة للتأمين الإلزامي هي: التمريض، الصيدلة، التخدير، القبالة، المختبرات، الأشعة التشخيصية، تقنية الأشعة التشخيصية، الإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، العلاج الطبيعي، النطق والتخاطب، العلاج التنفسي، التغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، تروية القلب، السمعيات، تجبير العظام، سحب الدم، البصريات، وفني غرف العمليات.

وشددت الصحة على ضرورة التأكد من قيام الممارسين الصحيين من الفئات المستهدفة بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتبارا من التاريخ المحدد.

ووجهت الصحة بعدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية في حال عدم تقديم التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتبارا من التاريخ المحدد، وذلك في تعميم أصدرته لجميع الإدارات.