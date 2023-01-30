ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المغرب من 1 وحتى 11 فبراير 2023.

ويشارك عادة أبطال 6 قارات بالإضافة لبطل الدوري للدولة صاحبة الأرض، وفي حالة المغرب فإن بطل الدوري هو الوداد وهو أيضا حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، لذلك يشارك الأهلي المصري بصفته وصيف لبطل المسابقة القارية.

وفيما يلي مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

– الدور التمهيدي: 1 فبراير، الأهلي ضد أوكلاند سيتي.

– دور الثمانية: 4 فبراير، الوداد ضد الهلال -الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز.

قبل النهائي: 7 فبراير، فلامنغو ضد الفائز من مواجهة الوداد ضد الهلال.

8 فبراير، ريال مدريد ضد الفائز من مواجهة الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز.

– تحديد المركز الثالث: 11 فبراير الخاسران في قبل النهائي.

النهائي:

11 فبراير، الفائزان في قبل النهائي.