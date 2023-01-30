رصدت سلسلة “رجال عبدالعزيز” قصة مقولة الملك عبدالعزيز رحمه الله لنافع بن فضيلة: “أمي أمين خير من كاتب سروق”.

وتبين أنه تم تكليف نافع بن فضلية من قبل الملك لشراء إبل من منطقة القصيم بعدما أصاب ركائبهم من الضعف.

وأرفق الملك عبدالعزيز معه خطابا لمدير مالية بريدة وطلب منه يزوده بالمال في حال لم يكفي المال الذي معه، فيما رفض ابن فضلية وخشي من إضاعة المال نظرا لكونه لا جيد القراءة والكتابة، لكن الملك أعطاه الثقة في ذلك الأمر.

وتمكن بن فضلية بإحضار ما طلبه منه الملك عبدالعزيز دون الحاجة لطلب المد من مدير مالية بريدة، فأعجب الملك بحنكته وذكائه وقال له: “أمي أمين خير من كاتب سروق”، ووهبه الباقي من المال.