نبه استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، عواد الذايدي، لبعض الأدوية التي قد تسبب هيجانا وحموضة في المعدة.

وأكد أن أدوية الأسبرين والبروفين والفولترين تسبب هيجانا وحموضة في المعدة، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن بعض ممن يستخدمون أدوية الحديد يشعرون بالغثيان ومشاكل في المعدة، لافتا إلى أن هذا من أحد الآثار الجانبية لمثل هذه الأدوية.