قال المختص في عالم السيارات حسن كتبي أن الغش بالسيارات عند الوكيل يصل إلى 5% ، وفي السوق المستعمل و”الشريطية” يصل إلى 70% .
وأضاف “كتبي” لقناة “الإخبارية” : سوق المستعمل عندنا غير منتظم بأي شكل من الأشكال .
وتابع : لما تشتري من المعارض تأكد أن المعرض مرخص رسمياً من الوكيل لأن بعض السيارات تكون غرقانة وبعضها من دول الخليج.
فيديو | المختص في عالم السيارات حسن كتبي:
الغش بالسيارات عند الوكيل يصل إلى 5% ، والسوق المستعمل و"الشريطية" يصل إلى 70% #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eWk36PSAW8
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 30, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً