قال المختص في عالم السيارات حسن كتبي أن الغش بالسيارات عند الوكيل يصل إلى 5% ، وفي السوق المستعمل و”الشريطية” يصل إلى 70% .

وأضاف “كتبي” لقناة “الإخبارية” : سوق المستعمل عندنا غير منتظم بأي شكل من الأشكال .

وتابع : لما تشتري من المعارض تأكد أن المعرض مرخص رسمياً من الوكيل لأن بعض السيارات تكون غرقانة وبعضها من دول الخليج.