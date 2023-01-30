أوضح عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الثروات التي تتمتع بها صحراء الربع الخالي، مضيفا أن هذه الصحراء تعد صحراء الربع الغالي وليس الخالي لما بها من ثروات.

وذكر أن الربع الخالي غني بالثروات المائية والمعدنية والنفطية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة السعودية.

وأكد أن هذه الصحراء تعد ثاني أكبر صحراء في العالم، ويبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع وتربط بين 4 دول وهي اليمن والمملكة والإمارات وعمان.

ولفت إلى أن هذه الصحراء تحتوي على أكبر حقلي بترول في العالم، وهو حقل غوار وحقل الشيبة، كما يحتوي على الغاز الطبيعي، كما تحتوي على مكونات حاملة للمياه.