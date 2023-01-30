قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن مسرحية “معلقاتنا امتداد أمجاد” ستكون مرجعاً تاريخياً للدولة السعودية .

وأضاف : في العمل هذا تحديدا أقدر أعتبره كنص وكموضوع هو مرجع تاريخي لتاريخ المملكة العربية السعودية بدون جدال مع التأكيد على حقيقة تاريخية أن هذه الأرض هي مهبط الوحي وموطن اللغة العربية وامتدادها الحضاري المهيب لـ 16 قرن.