قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن مسرحية “معلقاتنا امتداد أمجاد” ستكون مرجعاً تاريخياً للدولة السعودية .
وأضاف : في العمل هذا تحديدا أقدر أعتبره كنص وكموضوع هو مرجع تاريخي لتاريخ المملكة العربية السعودية بدون جدال مع التأكيد على حقيقة تاريخية أن هذه الأرض هي مهبط الوحي وموطن اللغة العربية وامتدادها الحضاري المهيب لـ 16 قرن.
#نشرة_الرابعة | الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" ستكون مرجعاً تاريخياً للدولة السعودية @abdulrahman pic.twitter.com/f2hcUZLbJ4
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 30, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً