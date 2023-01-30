أكد مدرب نادي الوداد المغربي، مهدي النفطي على صعوبة مواجهة فريقه ضد الهلال في كأس العالم للأندية.

وقال النفطي: “لم تهتز شباك الفريق منذ 5 أو 6 مباريات، فنحن أقوياء على الصعيد الدفاعي، سنكون في حاجة لصلابتنا الدفاعية يوم السبت أمام الهلال السعودي”.

وأضاف: “علينا الاستعداد للمسابقة، لأنك تلعب من أجل الفوز، والوداد يملك حظوظا كبيرة في التتويج بكأس العالم للأندية، ولكن أمامنا عمل كبير”.

ويلتقي الوداد والهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.