قال استشاري الأمراض الجلدية، أحمد العيسى، إن زيوت الشعر لا تكثف ولا تطيل،وإنما تجعل التجاعيد أو التقصف أقل.

وشدد على ضرورة عدم المبالغة في إعلانات الزيوت، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الراصد.

وأكد أن إعلانات المشاهير فيها مبالغة من أجل التصوير، مشددا على ضرورة عدم الاستمرار في أي زيت يهيج الشعر.