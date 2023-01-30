كشف الاستشاري النفسي، مشعل العقيل، تفاصيل أحدث علاج للاكتئاب، وطريقة استخدامه، وأعراضه الجانبية.

وذكر أنه تم تطوير بخاخ لعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاج فقط، والحالات التي تصل للاكتئاب فقط ولديها ميول انتحارية عالية، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن هذا العلاج تم إتاحته في المملكة قبل نحو عام، لافتا إلى أن هذا العلاج يساعد على سرعة تحسن الحالة النفسية للمريض، بينما تكون أعراضه الجانبية قليلة مقارنة بالأدوية الأخرى.

ولفت إلى أن هناك تعليمات معينة يجب مراعاتها عند تناول هذا الدواء وهي أن يكون المريض صائم لمدة ساعتين، ثم يتم قياس الضغط في بداية ومنتصف ونهاية الجلسة، مع أخذ من 2 أو 3 بخات خلال الجلسة، مضيفا أن العلاج يعطى عن طريق الأنف، لكنه مكلف وسعره يصل إلى 2800 ريال.

ونوه بأنه يمكن علاج الاكتئاب بالجلسات الكهربائية إلا التأثير على الذاكرة أكثر عيب في هذا النوع من العلاجات.