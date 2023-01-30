اشتكى الفنان خالد الرفاعي من تجاهل زملائه في الوسط الفني مؤكداً بأنه وسط جاحد كما وصفه.

وقال الرفاعي خلال لقاء خاص مع برنامج ياهلا أنه خلال مرضه لم يتلقى اتصالا من زملائه في الوسط الفني ، موضحاً أن الإنسان يحتاج من يسأل عليه غير أولاده.

وتابع أن الفنانين الكبار في العمر لم يعد مرغوب بيهم والمنتجون ليسوا بحاجة عملهم ، رغم أن هناك أدواراً فنيا تحتاج لممثلين في أعمار متقدمة كدور الأب والجد.

وناشد الرفاعي الجهات المعنية بأن يكون هناك التفاتة للفنانين القدامى وتقديرهم ، وأن يكون هناك نقابة للفنانين.