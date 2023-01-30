قال المهتم في البيئة، سعيد السهيمي، إن قرود البابون بلغت أعدادها 40 ألف قرد في المدن.

وأضاف السهيمي أن هذه القرود تقتحم المحال التجارية نتيجة سلوكها العدواني بسبب تدخلات الناس، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأكد أن هذا السلوك العدواني لهذه القرود ينتقل منها للأجيال الأخرى التي تلدها.