أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء في فرعي الجامعة بمحافظة العلا وخيبر فقط وذلك لكافة الطلبة لتكون الدراسة عن بُعد عبر البلاكبورد ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

وقررت إدارة التعليم في محافظة العلا التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء في مدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وجاءت قرارات التعليق بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع.