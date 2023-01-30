كشفت مراسل قناة الإخبارية أحمد القرني أن السلطات المحلية في ولاية كليفلاند لم تعط تفاصيل عن قضية المواطن عبدالرحمن العنزي غير أنها أكدت أنه غادر الحياة غرقا والتحقيقات ما زالت جارية.

وقال أن “العنزي” كان برفقة مجموعة من أصدقائه في منطقة الداون تاون في مدينة كليفلاند ثم غادرهم قبل الفجر واختفى حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن عبدالرحمن لم يكن يتحدث الإنجليزية وبالتالي ربما تكون القضية لها ملابسة معينة لعدم معرفته بتفاصيل البلدة التي يعيش فيها .

وتابع أن الحكومة الأمريكية كانت تحاول أن تستجدي كيف يمكن أن تصل إلى حل للغز اختفاء المواطن ولم يكن بوسعها أي شيء يقرب لحل هذا اللغز.