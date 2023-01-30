قال الناقد الرياضي، سعود الصرامي، إن الكثيرين من النصراويين سيكونون في أجواء صحية غير مريحة بسبب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.

وأضاف :”إذا استمر “حمدالله” في نادي الاتحاد حتى 2026م كثيرين من النصراويين سيكونون في أجواء غير مريحة”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة 24 الرياضية.

وأكد أن هناك مساحة على تويتر يتحدث فيها الكثيرين من النصراويين منذ ساعات فقط عن حمدالله.