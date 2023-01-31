روى رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، تفاصيل لقاء له مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-.

وقال محمد القويز : ” عندما قابلت ولي العهد سألته :” لماذا سموك تمر بهذا التحدي.. سموك ابن ملك ومولود في نعمة وخير؟ “.

وأشار :” رد ولي العهد قائلا ( أنا صحيح ولله الحمد ابن ملك وولدت في خير، لكن هذا كله، أنا مالي جميلة ولا لي فضل فيه، ولكن اللي أنا مسؤول عنه، هو وش سويت فيه، هل أنا أكلت وشربت ونمت، وخرجت كما دخلت، ولا أنا تركت هذا البلد وهذه الأرض في مكان أحسن، وأبناء بلدي في وضع أفضل) .

وتابع: شرح سموه الرؤية، والخطة والمستهدف واستمر على هذا المنوال لمدة 15 دقيقة كأنه يرسم خارطة”، لافتا:”عندما انتهى ولي العهد من حديثه تيقنت أن عندنا رؤية لأول مرة أطمئن لها وأن عندنا قبطان”.