أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن حزمة من الدعم المادي والمعنوي الذي توفره للمعوقين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد، إن الدعم الحكومي لبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية في ميزانية 2023 يسهم في تعزيز منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن الموارد تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030 في تمكين وتقديم كافة الخدمات والدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وفق عكاظ.

ولفت:” العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة، منها خدمة الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة لهم، وخدمة تصنيف وتقييم الإعاقة التي تمكن المستفيدين من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخدمة الإعفاء من رسوم التأشيرة”.

وتابع:” بطاقة تسهيلات الإلكترونية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول إلى مواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، ومنح المستفيدين منها خصومات على وسائل النقل الحكومية، كما تقدم الوزارة خدمة تصنيف الإعاقة للطلبة الجامعيين”.