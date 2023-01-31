وثق مقطع فيديو، الإعلام المغربي يتجمع حول الإداري فهد المديد لحظة وصول بعثة الهلال إلى المغرب معتقدين بأنه السفير السعودي.

وكانت بعثة الهلال وصلت في الساعة الرابعة فجرا برئاسة مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل وأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين المغادرين مع البعثة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يستعد لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.