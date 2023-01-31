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الثلاثاء31 يناير

سرطان يتخفى في أعراض حرقة المعدة

منذ 24 دقيقة
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سرطان يتخفى في أعراض حرقة المعدة
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يشكو الكثيرون من حرقة المعدة، وهي حالة تسبب ألما حارقا في الصدر، خلف عظمة الصدر مباشرة، ولا يتطلب هذا الشعور المزعج عادة القلق بشأنه، لكن، في بعض الحالات، يمكن أن تكون حرقة المعدة، أو كما تعرف أيضا باسم الجائر أو حموضة المعدة، من أعراض سرطان المبيض.

ويعتبر سرطان المبيض أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الإناث وأسرعها فتكا، وغالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة متأخرة عندما تكون فرص البقاء على قيد الحياة سيئة، لأن أعراضه غالبا ما تُنسب إلى حالات مرضية أخرى شائعة، مثل آلام المعدة وفقدان الشهية والانتفاخ.

وكشفت دراسة جديدة أن النساء المصابات بسرطان المبيض غير المشخص يشترون كميات متزايدة من أقراص عسر الهضم لتخفيف أعراضهم.

وذكر مؤلف الدراسة، الدكتور جيمس فلاناغان، من إمبريال كوليدج لندن: “إن أعراض السرطان التي نبحث عنها شائعة جدا. وباستخدام بيانات التسوق، وجدت دراستنا زيادة ملحوظة في مشتريات أدوية الألم وعسر الهضم بين النساء المصابات بسرطان المبيض حتى ثمانية أشهر قبل التشخيص، مقارنة بالنساء غير المصابات بسرطان المبيض”.

 

 

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