الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء31 يناير

شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 33 دقيقة
0
شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة
تابعوا صدي على

كشفت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، والشعيبة، وجدة، ورابغ.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مناوب/ الطاقة الشمسية الكهروضوئية (أملج)، سكرتير ومراقب وثائق (للنساء/ الشعيبة)، موظف موارد بشرية (عدد وظيفتين/ جدة)، مشغل ميداني حراري/ بخاري (عدد وظيفتين/ رابغ)، فني كهربائي (الشعيبة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 30 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة نوماك

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

سرطان يتخفى في أعراض حرقة المعدة

سرطان يتخفى في أعراض حرقة المعدة

منذ 28 دقيقة
0
1130
شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة

شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 33 دقيقة
0
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 58 دقيقة
0
1140
شاهد.. السفير السعودي: سالم الدوسري غني التعريف 

شاهد.. السفير السعودي: سالم الدوسري غني التعريف 

منذ 1 ساعة
0
13347
شاهد.. فهد المديد لإعلاميين مغاربة اعتقدوا أنه السفير السعودي: أنا موظف ولست مسؤولا

شاهد.. فهد المديد لإعلاميين مغاربة اعتقدوا أنه السفير السعودي: أنا موظف ولست مسؤولا

منذ 2 ساعة
0
1930