شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، والشعيبة، وجدة، ورابغ.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مناوب/ الطاقة الشمسية الكهروضوئية (أملج)، سكرتير ومراقب وثائق (للنساء/ الشعيبة)، موظف موارد بشرية (عدد وظيفتين/ جدة)، مشغل ميداني حراري/ بخاري (عدد وظيفتين/ رابغ)، فني كهربائي (الشعيبة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 30 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة نوماك