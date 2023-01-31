سجلت أسعار النفط تراجعًا في التعاملات اليوم الثلاثاء ،مع توقع رفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة على الطلب فيما ظلت الصادرات الروسية قوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.76 دولار، أو 2.03 بالمئة إلى 84.90 دولار للبرميل.

كما تراجع الخام الأمريكي 1.78 دولار إلى 77.90 دولار للبرميل، بانخفاض 2.23 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.

ويعتمد البنك المركزي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء المقبل، وأن يليه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي برفعها نصف نقطة في اليوم التالي.