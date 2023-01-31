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الثلاثاء31 يناير

وزير الطاقة : المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف

منذ 25 دقيقة
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وزير الطاقة : المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف
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أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ستزيد من إمدادات البترول والغاز وستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف.

وأكد وزير الطاقة خلال منتدى اكتفاء ٢٠٢٣ على مضاعفة شركة الغاز الرئيسة، مشيراً إلى أن المملكة ستستثمر ترليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف”.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على مساعي المملكة في تحقيق جميع احتياجات الشركاء الدوليين.

 

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