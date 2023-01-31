بالفيديو.. طرح سيارة صينية قوية ومتطورة في الأسواق العالمية

كشف وكلاء شركة Dongfeng أن شركتهم بدأت طرح سيارة Voyah المعدّلة في العديد من البلدان والأسواق العالمية.

وزودت سيارة Voyah Free الجديدة بهيكل كروس أوفر مميز التصميم، طوله 4 أمتار و90 سم، عرضه 195، ارتفاعه 164 سم، مجهّز بعجلات بمقاس 20 إنشا.

وتتميز هذه السيارة بجودة المواد المصنوعة منها، فضلا عن التقنيات الحديثة المزودة بها، إذ حصلت قمرتها على أحدث أنظمة المولتيميديا، وزوّدت واجهة القيادة فيها بلوحة تحوي 3 شاشات لمسية متطورة، مقاس كلّ منها 12.3 بوصة.

وتضمنت هذه المركبة، أنظمة تعليق ممتازة تجعل حركتها سلسة على الطرقات الوعرة، كما جهّزت بأنظمة رفع هوائي لمحاور العجلات، ونظام لمعرفة معدّل ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التعتيم الكهربائي للسقف البانورامي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام الركن الأوتوماتيكي الذي يركن السيارة دون تدخل السائق، وجهّزتها Dongfeng بمحركات هجينة تولّد عزما كلّيا يعادل 693 حصانا، وتمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.5 ثانية، والوصول إلى سرعة 200 كلم/سا.