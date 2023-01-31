يعتبر الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والالتزام بروتين تمرين مكثف أمر صعب بحد ذاته. لكن من الصعب تحفيز نفسك إذا كنت لا ترى نتائج فورية تقريبا.

ومن الأخطاء الشائعة التي قد تمنعك في المسار الخاص بك، وفقا لمدربين شخصيين: عدم الحصول على قسط كاف من النوم لأن قلة النوم يمكن أن تمنع عضلاتك من التعافي، فعندما تنام، تسترخي العضلات ويزداد تدفق الدم – ما يجلب المزيد من الأكسجين والمواد المغذية التي تساعد العضلات على الإصلاح والتجديد.

وذكر الخبراء، أن من بين تلك الأخطاء: عدم أخذ أيام راحة؛ حيث تتحسن القوة ولياقة القلب والأوعية الدموية والتنقل وتكوين الجسم والرفاهية مع فترات الراحة، كما لا يجب تخطي الوجبات وعدم تناول ما يكفي من الطعام.

وأكد خبراء، أن تقدمك في التمرين الرياضي يمكن أن يستقر إذا لم تخلط بين تمارينك، مضيفين: “مع التدريب يجب أن يكون هناك مستوى معين من الحمل الزائد، يجب أن يكون حافزا جديدا يتلقاها جسمك حتى يتكيف. لذا، إذا كنت تفعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا، فلن يتلقى جسمك هذا التحفيز الجديد”، ومن الخطأ عدم الإحماء.