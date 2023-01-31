تستمر شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية في تعزيز تواجدها، بعدما قدمت النسخة كراون 2023، والتي تتميز بتصميها الخارجي المميز، الذي يتسم بالطابع الرياضي، حيث تمتلك تلك السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة قدرها 184 حصانا و 215 حصانا، لتضخ قوة اجمالية قدرها 400 حصانا عبر منظومة القوة الهجينة.

وتتميز السيارة أيضًا بمحرك تيربو مزدوج مدعوم بـ محركين كهربائيين بقوة اجمالية بلغت 429 حصانا، مع بطارية هيدريد ثنائية القطب عالية الجهد، بينما تعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

كما تحتوي المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كراون 2023 على مقاعد من تنجيد Softex الفاخر، تعمل كهربائيًا بـ 8 أوضاع حركة، بالإضافة إلى وجود شاشة ملونة تعمل باللمس.

وتتوفر السيارة تويوتا كراون 2023 في المملكة بسعر يبدأ من 154.310 ريال، إلى 212.410 ريال.