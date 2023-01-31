قام المرور السري في الرياض، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة لرصد عدد من المُخالفات .

وأظهر مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي للمرور بتويتر دوريات المرور خلال ضبطها بعض المخالفات ومنها إساءة استخدام أنوار التلاقي، وعدم ترك مسافة كافية، وقيادة المركبة بدون لوحات، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة.

وتمكنت دوريات المرور في التعامل مع المخالفات وإجبار قائدي المركبات المُخالفة على التوقف وتسجيل مخالفات لهم.