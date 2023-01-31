أوضحت دراسة حديثة فوائد “مذهلة” لتناول القهوة بالحليب على جسم الإنسان؛ وذلك بسبب زيادة هذا المشروب من فاعلية مضادات الأكسدة.

وتمتلئ القهوة بمضادات الأكسدة التي تسمى “البوليفينول” والتي تقلل الالتهابات وتعد مؤشرًا مهمًا على استجابة الجسم للتهديدات المختلفة مثل البكتيريا والسموم والصدمات وحتى درجات الحرارة الشديدة التي تؤثر على الأنسجة في الجسم.

وأظهرت الدراسة أن تناول العناصر الغنية بـ”البوليفينول” مثل القهوة مع تلك المليئة بالأحماض الأمينية مثل الحليب، يجعل مضادات الأكسدة أكثر فاعلية في تقليل الالتهاب.

وكشفت الدراسة أن الخلايا المناعية التي تلقت مزيج “البوليفينول” مع الأحماض الأمينية، كانت فعالة مرتين في مكافحة الالتهابات مقارنة بالخلايا التي أضيفت إليها مادة “البوليفينول” فقط.

وفي السياق، أشار الباحثون القائمون على الدراسة إلى إن البروتينات ومضادات الأكسدة تضاعف الخصائص المضادة للالتهابات في الخلايا المناعية.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تعد واحدة من الدراسات القليلة جدًا التي نظرت في تأثير دمج مادة البوليفينول الموجودة أيضًا في الفواكه والخضراوات والشاي مع عناصر أخرى في الأطعمة مثل الأحماض الأمينية.