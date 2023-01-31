أكد المحامي ثامر آل محيسن، أن تغيير ملامح المركبة بما يوحي بأن هناك تغييرا لافتا للنظر، يؤدي إلى إيقاف المركبة وتحرير المخالفة.

وأوضح المحامي ثامر آل محيسن، عبر قناة “الإخبارية”، أن: “تغيير ملامح المركبة بما يوحي بأن هناك تغييرا لافتا للنظر يؤدي إلى إيقاف المركبة وتحرير المخالفة وبحسب حجم السيارة تكون قيمة الغرامة”.

وتابع: “إذا تم إيجاد تغيير جذري، تعد مخالفة مرورية ويتم إيقافها، وهناك العديد من المخالفات؛ حيث يتم تقديرها حسب نوع السيارة، ويتكفل صاحب المركبة أيضًا بتكاليف نقل المركبة”.