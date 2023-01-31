كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد المشرف العام على المسرحية الغنائية “معلقاتنا امتداد أمجاد”، أنه الملحن صاحب الاسم المستعار “صادق الشاعر”، بعد إنكاره لسنوات عن هذا الأمر.

وجاءت تصريحات الأمير عبد الرحمن بن مساعد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة المسرح والفنون الأدائية بالرياض، للحديث عن مجريات العمل الفني الذي سيعرض ضمن فعاليات يوم التأسيس لهذا العام 2023.