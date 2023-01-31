أفاد لاعب النصر السابق فؤاد أنو، بأن المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب هداف، وقدم نفسه بشكل جيد مع فريق الاتحاد.

وقال خلال لقائه على برنامج “المنتصف” المذاع على قناة الإخبارية:” أنه لولا ظهور حمد الله بمستويات جيدة مع النصر لما تحرك الاتحاد لضمه لصفوفه.”

وأضاف:” أن حمد الله وصل لمرحلة خلال مشواره مع النصر بدأ يشعر فيها اللاعب بأنه أكبر من الفريق”، مُشيرًا إلى أن قرار استبعاد حمد الله من النصر كان قرار صحيح.”