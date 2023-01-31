كشف بيان ل‍وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير تشين قانغ، أبدى رغبته في عمل منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن.

وذكر أنه جاء اقتراح تشين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرا، خلال محادثة هاتفية مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.