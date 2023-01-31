أعلنت الإمارات اعتماد قنواتها الذكية في تقديم خدمة الطلبات المقدمة لتصاريح الدخول المتعلقة بالمقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر والذي تم تفعيلها اعتبارا من يوم الجمعة الماضية.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء،إنه تم إطلاق الخدمة الجديدة بهدف إسعاد المتعاملين وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على ستة أشهر، ومن ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة مما يترتب عليه إلغاء الإقامة من الناحية القانونية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتيح لهؤلاء المقيمين تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.