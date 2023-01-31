كشف الفنان خالد الرفاعي طبيعة مرضه الذي أصيب به، بسبب تدخينه 4 علب سجائر أي ما يعادل 80 سيجارة كاملة بشكل يومي.

وقال خالد الرفاعي في لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في البداية اشتبه بإصابته بمرض السرطان، بعد تشخيص أحد المستشفيات له بطريقة خاطئة.

وأوضح خالد الرفاعي أنه استصدر أمر علاج وكان يسير وفق التشخيص الخاطئ بمرض السرطان، قبل أن يلجأ لمستشفى أخرى ليتمكن الأطباء هذه المرة من تشخيص مرضه الحقيقي، وهو عبارة عن نقص الأكسجين.

وأشار إلى أنه يعاني بسبب نقص وصول الأكسجين للمخ، ويتعرض لانتفاضة في جسده لا يشعر بها، بسبب الآثار الجانبية لتدخين 80 سيجارة يومياً، على الرغم من توقفه عن التدخين نهائياً منذ نحو 4 سنوات.

وأكد خالد الرفاعي أن تحذيره يرسله فقط لمن يريد أن يعيه ويفهمه، بينما من لا يريد الفهم فهو حر في ما سيواجهه.