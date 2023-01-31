قام نادي برشلونة الإسباني بالتواصل مع اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط، لمحاولة ضمه من فيورنتينا الإيطالي، قبل ساعات من انتهاء سوق الانتقالات الشتوي.

وقال الصحفي الرياضي الإسباني، المقرب من برشلونة، جيرارد روميرو، في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”: “أنه تم تأكيد تواصل برشلونة مع سفيان أمرابط خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي”، الذي ينتهي تحديدًا، الثلاثاء في منتصف الليل.

وتابع : “ندرك أن فيورنتينا لن يقدم تسهيلات”، في إشارة إلى أن النادي الإيطالي لن يفرط فيه بسهولة.

وفي السياق، أكد روميرو أن برشلونة سيتقدم بطلب إعارة لمدة 6 أشهر، دون خيار الشراء الإلزامي، للاعب المغربي”، لافتًا أن بعد تلك الفترة، يمكن للنادي أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بأمرابط أم لا.

والجدير بالذكر أن أمرابط أثار انتباه أكبر الأندية الأوروبية، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب المغرب في كأس العالم.