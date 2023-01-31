روى الدكتور ضيف الله ابن رازن أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الإمام محمد بن سعود، موقف من التاريخ الجميل يبرز عدل الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وحرصه على استقرار الأمن في المملكة.

وقال ابن رازن في حديثه على قناة السعودية:” بعدما عاد الملك من إحدى رحلاته في الحج، أُبلغ بأن عشيرتين اقتتلتا مورد ماء فغضب الملك غضبًا شديدًا وأخذ يتوعد بالتأديب.”

وأفاد بأن الملك عبدالعزيز أراد مشورة أحد المقربين فقام بطلب ابن فضلية أولاً، وقبل أن يدلي بشيء أمّنه الملك، فأسدى ابن فضلية بنصيحة بشأن إلغاء تعميم موارد المياه، حيث أن منع موارد الماء هو الذي تسبب في حدوث مشكلة، وأنهم إذا تركوا على حالهم لما حدثت هذه المشكلة.

وفي السياق، أشار ابن رازان إلى عبارة قالها الملك رحمة الله عليه:” ينحل بالشيمة ما لا ينحل بالشحناء .”