كشفت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة (مُساعد تنفيذي) لحملة الثانوية العامة فأعلى.

واشترطت الشركة، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال الإداري، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، المهارات التحليلية لفهم وتطبيق البحوث والإحصاءات في كتابة التقارير واتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال موقع شركة نيوم