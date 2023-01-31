أوضح استشاري التغذية السريرية، الدكتور عبدالعزيز العثمان، اليوم الثلاثاء، الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة وتساعده على زيادة النشاط.

وقال الدكتور عبدالعزيز العثمان، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن البعض يشعر أنه ضعيف ومرهق وقد يرجع ذلك بسبب عدم النوم الجيد أو تناول الغذاء المتوازن، بينما هناك فيتامينات تحفز الطاقة وتعالج الخمول.

وأشار إلى أن من أبرزها فيتامين د، فضلا عن مجموعة فيتامين ب، والمعادن مثل الحديد، الزنك، المغنسيوم، محذرًا من اللجوء للمكملات الغذائية بدلًا من الفيتامينات الطبيعية.